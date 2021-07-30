В США изучат факты расизма против азиатов

Читайте нас в Google Новости

Почти 100 членов Конгресса США призвали генерального прокурора Меррика Гарленда начать расследовать факты дискриминации лиц азиатского происхождения. Об этом сообщает Axios.

Отмечается, что конгрессмены попросили прокурора разобрать эпизоды ложных обвинений в адрес лиц китайского происхождения. Обвинения конгрессменов адресованы не только к администрации экс-президента США Дональда Трампа, но и к нынешней команде Джо Байдена.

Дело о дискриминации строится на том, что несколько официальных структур США, опираясь на ещё непринятую программу защиты интеллектуальной собственности, обвинили ряд учёных китайского происхождения в шпионаже.

Ранее сообщалось, что хозяйку байкальской гостиницы затравили из-за дискриминации бурятов. Одна из туристических баз на Байкале в посёлке Выдрино выложила объявление с припиской: «Людей бурятской национальности не пускаем». Это вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей, назвавших случившееся проявлением расизма.