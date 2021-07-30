В США изучат факты расизма против азиатов

Почти 100 членов Конгресса США призвали генерального прокурора Меррика Гарленда начать расследовать факты дискриминации лиц азиатского происхождения. Об этом сообщает Axios.
Отмечается, что конгрессмены
Дело о дискриминации строится на том, что несколько официальных структур США, опираясь на ещё непринятую программу защиты интеллектуальной собственности, обвинили ряд учёных китайского происхождения в шпионаже.
Ранее сообщалось, что хозяйку байкальской гостиницы затравили из-за дискриминации бурятов. Одна из туристических баз на Байкале в посёлке Выдрино выложила объявление с припиской: «Людей бурятской национальности не пускаем». Это вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей, назвавших случившееся проявлением расизма.