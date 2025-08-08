Экономист ответил, смягчат ли санкции Запада из-за встречи Путина и Трампа

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли приведет к снятию санкций с РФ, заявил NEWS.ru директор Центра исследования социальной экономики доктор экономических наук Алексей Зубец. По его мнению, переговоры лидеров двух стран не изменят позицию Запада по украинскому конфликту, так как ни Соединенные Штаты, ни страны Евросоюза не готовы принять российские условия.

Непонятна цель встречи Путина и Трампа и суть предложений, которые обсуждались бы на этой встрече. У меня есть серьезные сомнения, что российские условия, связанные с прекращением украинского конфликта, будут приняты. Ни Америка, ни Европа не согласны на российские условия. Надо понимать, что большая часть санкций, которые введены против России, — это санкции не Америки, а ЕС. Евросоюз от санкций отказываться не хочет. Большая часть американских санкций введены не решением президента, а решением конгресса, там точно также существует серьезная оппозиция по смягчению санкций, — пояснил Зубец.

Он подчеркнул, что без участия Украины и стран ЕС урегулирование конфликта невозможно. По его словам, текущая позиция Киева не предполагает компромиссов, приемлемых для России.

Встречи Путина и Трампа недостаточно, чтобы прийти к потенциальному урегулированию конфликта на Украине. Нужно, чтобы присоединились и Европа, и Киев. Пока что мы не видим никакого желания со стороны Украины завершать конфликт на тех условиях, которые были бы для России приемлемы. С Европой то же самое. Поэтому те ожидания, которые сегодня ходят относительно этой встречи, мне кажутся несколько преувеличенными, — резюмировал Зубец.

Ранее доктор экономических наук Янис Клюге заявил, что европейские лидеры погружаются в панику из-за решения РФ и США не допускать их к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, сложившаяся на международной арене ситуация представляет большую опасность для стран ЕС.

