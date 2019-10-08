https://static.news.ru/photo/910d1190-e9d1-11e9-af42-fa163e074e61_660.jpg Фото: World History Archive/Global Look Press

Идея американского бизнесмена и главы компании SpaceX Илона Маска освоить Марс является «бредом», считает чешско-канадский эколог Вацлав Смил. По его словам, Красную планету не стоит даже пытаться колонизировать.

В первую очередь нужно заботиться о нашей планете. Маск хочет терраформировать Марс и покинуть эту планету. Мы никогда не покинем её, — резюмировал исследователь.

Миллиардер предлагает нагреть поверхность Марса с помощью тысяч светоотражающих спутников-зеркал. Это нужно для повышения уровня СО2, необходимого для жизнедеятельности человека. Реализация проекта может потребовать свыше ста лет, пишет « Ридус ».

Ранее News.ru сообщал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не впечатлился презентацией космического корабля Starship от компании Илона Маска SpaceX. По его словам, современные технические средства позволят реализовать проект Starship только на 20%. Большая часть информации о космическом корабле, которую представил Маск, по мнению Рогозина, является «белым шумом».