ЕК призвала страны ЕС готовиться к полному отказу от газа из России Еврокомиссия призвала страны ЕС готовить планы на случай прекращения поставок газа из России

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Брюсселе назвала Россию ненадёжным поставщиком и призвала страны Евросоюза готовить альтернативные планы на случай, если поставки газа из РФ прекратятся, передаёт ТАСС. Она добавила, что Еврокомиссия начала готовиться к худшему сценарию ещё в январе текущего года, но признала, что полностью заменить поставки газа из России не получится.

Мы все видим, что они не соблюдают свои обязательства. Это ясно показывает, что они ненадёжные поставщики. Поэтому все страны должны иметь планы действий на случай полного прекращения поставок газа. И мы начали подготовку к такому сценарию в январе, — заявила она.

По словам Симсон, Евросоюз сейчас получает рекордные поставки (0,4 млрд «кубов» в день) сжиженного природного газа (СПГ) и возможности терминалов СПГ реализуются практически на 100%. Она отметила, что газовые хранилища в Европе заполнены на 32% и этот показатель продолжает расти.

Однако еврокомиссар признала, что полностью заменить поставки газа из России, которые составляли 155 млрд «кубов» в год, не получится, и призвала европейские страны прибегнуть к использованию альтернативных источников энергии.

Ранее ЕК назвала решение «Газпрома» об отключении Польши и Болгарии от газа нарушением Россией обязательств по контрактам, а указ президента РФ Владимира Путина об оплате недружественными странами поставок газа за рубли — нарушением режима санкций.

27 апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию, после чего уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что Варшава больше не будет покупать газ в России, и заверил, что страна будет обеспечена газом за счёт собственной добычи и поставок с других направлений.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, назвал приостановку поставок российского газа в страну местью за санкции, которые польские власти ввели в отношении российских и белорусских олигархов и предприятий.