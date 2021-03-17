ЕК представила проект цифрового сертификата о вакцинации от COVID

https://static.news.ru/photo/e4520194-8719-11eb-ad96-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еврокомиссия предложила создать в ЕС цифровые сертификаты по коронавирусу. В них будет указано, пройдена ли вакцинация, наличие отрицательного теста и данные о выздоровлении. Проект электронного зелёного сертификата, который европейские страны собираются внедрить к середине июня, представила Еврокомиссия (ЕК).

Это общеевропейский подход к выдаче, проверке и принятию сертификатов для облегчения свободного передвижения внутри ЕС, основанный на строгом уважении недискриминации и основных прав граждан ЕС, — говорится в заявлении, распространенном в среду в Брюсселе.

ЕК подчеркивает, что сертификаты должны быть внедрены к середине июня.

Евросертификат будет включать данные о тестах на COVID-19 и сроках перенесенного заболевания.