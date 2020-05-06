Египетские отели не готовы открываться для внутреннего рынка

https://static.news.ru/photo/3b5d6676-8f8c-11ea-8abb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rainer F. Steussloff/Intro/Global Look Press

Власти Египта сообщили об открытии туристических объектов для внутреннего рынка. Однако отели отказались работать без иностранцев и не получать доход.

Член ассоциации инвесторов туризма региона Красное море Мохамед Фала заявил, что требования по дезинфекции вынуждают тратить на содержание объекта больше денег, чем до пандемии коронавируса, сообщает Ассоциация туроператоров России. В результате для сохранения рентабельности при разрешённой властями загрузке в 25 или 50% необходимо будет значительно поднять цены. При этом египтяне не готовы столько платить за отдых на курортах государства.

Эксперт уверен, что многие гостиницы не станут открываться и будут ждать возвращения иностранцев. Таким образом, туристический сектор государства восстановится только в сентябре, когда Европа откроет границы.

Отелям в Египте разрешат открыться с 15 мая с загрузкой не больше 25%. С 1 июня её можно будет повысить до 50%. При этом владельцы обязаны обеспечить дезинфекцию территорий, помещений и багажа. Сотрудников необходимо каждый день тестировать на коронавирус, а постояльцам изменять температуру при каждом возвращении в гостиницу. Кроме того, запрещены любые развлекательные мероприятия и шведский стол.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мировой спрос на поездки не возобновится до 2023 года. Такого мнения придерживаются эксперты компании Tourism Economics, которая специализируется на консалтинге. На то, чтобы люди полностью избавились от внутренних страхов, потребуется значительный запас времени, считают специалисты. Отельеры и представители сферы развлечений уже стараются учитывать это, формируя предложения на будущее.