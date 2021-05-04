Египет заявил о готовности принимать россиян на своих курортах

https://static.news.ru/photo/32de63ee-ad0c-11eb-97b7-96000091f725_660.jpg Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/Global Look Press

Посол Египта в Москве Ихаб Талаат Наср заявил о готовности египетских курортов принимать россиян. Заявление прозвучало во вторник, 4 мая, в ходе гуманитарного мероприятия, посвящённого запуску гуманитарного сотрудничества двух стран.

Позвольте заверить вас, что египетские курорты готовы принимать российских туристов и готовы возобновить предоставление специальных услуг, которыми всегда пользовались российские туристы в нашей стране,— заявил дипломат.

В мае также ожидается заседание российско-египетской рабочей группы по борьбе с терроризмом.

Возобновлено авиасообщение между Россией и Египтом. Об этом также 4 мая договорились российский президент Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Однако точная дата возобновления чартерного авиасообщения не называется.

Как сообщалось ранее, власти Египта приняли решение установить минимальные цены на проживание в номерах отелей. Указанный шаг должен поспособствовать повышению уровня туристического направления и качества обслуживания.