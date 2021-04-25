На курортах Египта установили минимальные цены на проживание

https://static.news.ru/photo/93cb90c6-a674-11eb-af9c-96000091f725_660.jpg Фото: Okla Michal/CTK/GLOBAL LOOK PRESS

Власти Египта приняли решение установить минимальные цены на проживание в номерах отелей. Указанный шаг должен поспособствовать повышению уровня туристического направления и качества обслуживания. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщили представители российской Ассоциации туроператоров, сообщение которых цитирует «МК».

Решение властей вступит в силу с 1 ноября. Согласно предоставленной информации, один человек сможет провести сутки в четырёхзвёздочном отеле не менее чем за 28 долларов. Минимальный тариф для пятизвёздочных гостиниц — 40 долларов.

В Ассоциации также рассказали о факторах, в зависимости от которых будет находиться финальная цена. В частности, роль сыграет допустимая в условиях коронавирусной пандемии загрузка — сейчас она составляет не более 50%. Кроме того, будет учитываться политика конкурентов и решение о восстановлении авиасообщения с Россией.

Ранее представители туроператоров прокомментировали информацию о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами. Они рассказали, когда путешественники смогут купить туры в эту страну.

В Ассоциации туроператоров России заявили, что для начала продаж путёвок потребуется две-три недели. Эту информацию подтвердил замгендиректора Tez Tur Владимир Каганер. При этом такой срок начнёт отсчитываться с момента появления официального уведомления Ростуризма, которое ожидается раньше мая.