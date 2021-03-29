Египет не будет вносить изменения в русло Суэцкого канала

Власти Египта не планируют вносить конструктивные изменения в русло Суэцкого канала после инцидента с контейнеровозом Ever Given. Об этом журналистам заявил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.
Канал полностью безопасен, все суда проходят его без происшествий, если что и случается, то очень редко, — цитирует РИА Новости Мамиша.
Ранее он объявил о возобновлении навигации на канале. Контейнеровоз удалось сдвинуть с места и отбуксировать на расположенные на севере озёра, где он будет исследован специалистами.
Суэцкий канал оказался полностью заблокирован 24 марта из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. В результате инцидента были заблокированы 369 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров.
Как сообщал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости построить новый канал как альтернативу Суэцкому, который, по мнению депутата, продемонстрировал свою ненадёжность. Новый канал должен пролегать через Каспийское море из Персидского залива.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram