Египет не будет вносить изменения в русло Суэцкого канала

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Власти Египта не планируют вносить конструктивные изменения в русло Суэцкого канала после инцидента с контейнеровозом Ever Given. Об этом журналистам заявил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.

Канал полностью безопасен, все суда проходят его без происшествий, если что и случается, то очень редко, — цитирует РИА Новости Мамиша.

Ранее он объявил о возобновлении навигации на канале. Контейнеровоз удалось сдвинуть с места и отбуксировать на расположенные на севере озёра, где он будет исследован специалистами.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован 24 марта из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. В результате инцидента были заблокированы 369 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров.

Как сообщал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости построить новый канал как альтернативу Суэцкому, который, по мнению депутата, продемонстрировал свою ненадёжность. Новый канал должен пролегать через Каспийское море из Персидского залива.