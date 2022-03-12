eBay приостановил продажи товаров продавцами из России

Интернет-магазин eBay сообщил о приостановке всех транзакций с российскими ip-адресами из-за прекращения работы платёжных провайдеров и основных служб доставки, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на сообщение, направленное всем продавцам из России, зарегистрированным на этой площадке. Отмечается, что все объявления россиян будут скрыты из результатов поиска.

Мы будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в нашу политику и предоставление услуг по мере развития событий, — говорится в сообщении.

В компании добавили, что учётные записи продавцов из России будут отмечены флажками «В отпуске». Все их активные объявления не будут отображаться в строке с результатами поиска, и покупатели не смогут приобретать товары. Объявления в формате аукциона также будут завершены, а ставки на них отменены.

Если покупатель ранее добавил ваш товар в «Список отслеживания» и попытается приобрести его на момент использования настройки «В отпуске», он не сможет завершить покупку. Покупателю будет представлено сообщение о том, что вы временно не можете обрабатывать заказы, — сообщили в компании.

Ранее американская компания заявила, что приостановила доставку заказов в Россию и на Украину с 3 марта. Об этом было сказано в рассылке компании по электронной почте. Причиной такого решения названа ситуация вокруг Украины.