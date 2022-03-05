eBay приостановила доставку заказов в Россию и на Украину

Американская компания eBay, которая занимается онлайн-продажами, приостановила доставку заказов в Россию и на Украину с 3 марта, говорится в рассылке компании по электронной почте. Причиной такого решения названа ситуация вокруг Украины.

Из-за логистических задержек на фоне ухудшения ситуации на Украине было принято решение на глобальном уровне приостановить заказы на Украину и в Россию, — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что компания приостановила взимание комиссии за реализацию для пользователей на Украине, чтобы смягчить давление, обусловленное нарушением движения денежных средств.

Ранее стало известно, что электронная платёжная система PayPal приостанавливает работу в России. Такое решение связано с началом военной операции, проводимой ВС РФ на Украине.