Джонсону грозит расследование из-за вечеринки во время карантина

Оппозиционные силы требуют, чтобы Джонсон покинул пост премьер-министра, или призывают правящую Консервативную партию сместить его с должности.

Ранее газета The Guardian опубликовала снимок, сделанный в мае 2020 года в саду на Даунинг-стрит. На фото изображены Джонсон с супругой за столом. В непосредственной близости к чете без соблюдения социальной дистанции расположились ещё два человека. На столе стояли вино и закуски, за соседним столом находились четыре сотрудника администрации премьера. Кроме того, группа людей собралась у стойки с алкоголем. Это событие произошло в то время, когда в Великобритании продолжал действовать первый общенациональный карантин.