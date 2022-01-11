Джонсону грозит расследование из-за вечеринки во время карантина

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону грозит полицейское расследование из-за вечеринки, которая могла состояться в мае 2020 года в резиденции главы британского правительства на Даунинг-стрит, 10. При этом на тот момент в Соединённом Королевстве действовал первый общенациональный локдаун. В настоящее время проверяются сведения о возможном нарушении коронавирусных ограничений сотрудниками премьерской канцелярии, сообщает телеканал Sky News.

Полицейское управление Лондона в курсе широко растиражированных сообщений о предполагаемом нарушении правил, направленных на защиту общественного здоровья, которое могло иметь место на Даунинг-стрит 20 мая 2020 года, и находится на связи с секретариатом кабинета министров, — говорится в сообщении.

Оппозиционные силы требуют, чтобы Джонсон покинул пост премьер-министра, или призывают правящую Консервативную партию сместить его с должности.

Ранее газета The Guardian опубликовала снимок, сделанный в мае 2020 года в саду на Даунинг-стрит. На фото изображены Джонсон с супругой за столом. В непосредственной близости к чете без соблюдения социальной дистанции расположились ещё два человека. На столе стояли вино и закуски, за соседним столом находились четыре сотрудника администрации премьера. Кроме того, группа людей собралась у стойки с алкоголем. Это событие произошло в то время, когда в Великобритании продолжал действовать первый общенациональный карантин.

One of the curiosities of the May 20 party invite is that the instigator, Martin Reynolds, is the man sat directly in front of the cheese board and wine bottle in the Downing Street garden *just five days earlier*. Itâs not like they hadnât already enjoyed the weather. pic.twitter.com/RusR8KY3x3 — Peter Walker (@peterwalker99) January 10, 2022

Позднее телеканал ITV опубликовал письмо с приглашением на эту вечеринку. В нём были указаны около 100 человек, но в итоге мероприятие посетили 30 гостей.