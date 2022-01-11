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Джонсону грозит расследование из-за вечеринки во время карантина

Джонсон может стать фигурантом полицейского расследования из-за вечеринки во время карантина
16:28, 11 января 2022
Джонсону грозит расследование из-за вечеринки во время карантина Борис Джонсон Фото: Gary Lee/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону грозит полицейское расследование из-за вечеринки, которая могла состояться в мае 2020 года в резиденции главы британского правительства на Даунинг-стрит, 10. При этом на тот момент в Соединённом Королевстве действовал первый общенациональный локдаун. В настоящее время проверяются сведения о возможном нарушении коронавирусных ограничений сотрудниками премьерской канцелярии, сообщает телеканал Sky News.

Полицейское управление Лондона в курсе широко растиражированных сообщений о предполагаемом нарушении правил, направленных на защиту общественного здоровья, которое могло иметь место на Даунинг-стрит 20 мая 2020 года, и находится на связи с секретариатом кабинета министров, — говорится в сообщении.

Оппозиционные силы требуют, чтобы Джонсон покинул пост премьер-министра, или призывают правящую Консервативную партию сместить его с должности.

Ранее газета The Guardian опубликовала снимок, сделанный в мае 2020 года в саду на Даунинг-стрит. На фото изображены Джонсон с супругой за столом. В непосредственной близости к чете без соблюдения социальной дистанции расположились ещё два человека. На столе стояли вино и закуски, за соседним столом находились четыре сотрудника администрации премьера. Кроме того, группа людей собралась у стойки с алкоголем. Это событие произошло в то время, когда в Великобритании продолжал действовать первый общенациональный карантин.

Позднее телеканал ITV опубликовал письмо с приглашением на эту вечеринку. В нём были указаны около 100 человек, но в итоге мероприятие посетили 30 гостей.

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