Джонсона высмеяли в Сети за шапку-петушок

https://static.news.ru/photo/f5a1f020-2fea-11eb-beb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/RossMcCaff

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова стал объектом насмешек пользователей Сети из-за внешнего вида. На этот раз все обратили внимание на его шапку-петушок.

Джонсон впервые появился на публике после двухнедельного режима самоизоляции из-за контакта с заражённым COVID-19. Его запечатлели на одной из улиц Лондона в лонгсливе и брюках чёрного цвета, а также в шапке-петушке в тон костюма.

По мнению пользователей, премьер показал, что является человеком, который не умеет нормально носить шапки. «Этот человек наш лидер?» — вопрошали британцы. Ранее к Джонсону предъявляли претензии из-за его причёски.

Как писал NEWS.ru, Джонсон поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на выборах в Twitter. Однако пользователи тут же разглядели оплошность администрации британского премьера. Дело в том, что на картинке было обнаружено проглядывающее на заднем фоне слово «Трамп».

Как сообщается, если изменить цвет фона картинки, то можно увидеть и слова «второй срок». После этого британское правительство признало, что подготовило два поздравления для разных кандидатов.