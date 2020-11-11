В поздравлении Джонсона Байдену разглядели слово «Трамп»

https://static.news.ru/photo/6299e9b2-2442-11eb-a825-fa163e074e61_660.jpg Фото: Imagespace/Global Look Press

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на выборах в Twitter. Однако пользователи тут же разглядели оплошность администрации британского премьера. Дело в том, что на картинке было обнаружено проглядывающее на заднем фоне слово «Трамп».

Как сообщает BBC News, если изменить цвет фона картинки, то можно увидеть и слова «второй срок». После этого британское правительство признало, что подготовило два поздравления для разных кандидатов.

Для заднего фона из-за технической ошибки была использована картинка, приготовленная для другого сообщения, — оправдались представители Джонсона.

В Twitter британского премьера пост с поздравлениями Байдену появился 7 ноября. Он направил поздравления «и Камале Харрис с её историческим достижением». Джонсон также назвал США самым важным союзником Великобритании и заявил, что «с нетерпением ждёт совместной работы».

Официально об избрании Байдена президентом ещё не объявлено. При этом демократ, который скорее всего займёт главный пост страны, станет самым старым американским лидером, ведь в конце ноября ему исполнится 78 лет. Однако нынешний глава Белого дома Дональд Трамп заверил, что выборы далеки от завершения. Он намерен обращаться в суд для отстаивания своей победы.

Как писал NEWS.ru, эксперты оценили перспективы Трампа после поражения на выборах.