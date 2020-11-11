Эксперты оценили перспективы Трампа после поражения на выборах

https://static.news.ru/photo/9880ceb2-2431-11eb-a6c1-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Бывшие сотрудники Белого дома не исключают, что Дональд Трамп может снова баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов в 2024 году.

Я бы абсолютно точно включил его в список людей, которые, вероятно, будут баллотироваться в 2024 году, — заявил экс-глава администрации Белого дома Мик Малвани.

Он отметил, что перед Трампом после его поражения на президентских выборах открываются сразу несколько вариантов действий, но нельзя исключать, что он все же повторит судьбу Гровера Клинтона, президента США, который вернулся на главную руководящую должность в стране спустя четыре года после конца первого срока.

Кроме того, Трамп на текущих выборах уже успел набрать 71,5 млн голосов, что является рекордом для проигравшего кандидата, передаёт телеканал BBC.

Не исключён вариант, что Трамп вернётся к прежним делам и захочет реанимировать свою бизнес-империю, которая, по мнению экспертов, несла убытки все годы его президентства. Так, состояние президента США сократилось на $1 млрд только за время пандемии коронавируса. На бизнесе Трампа сказался не только всемирный карантин, но и репутационные издержки, связанные с президентской политикой, которую многие считали неоднозначной.

Теперь, если вы собираетесь провести свадьбу в отеле Трампа, это действительно заявление, чего не было до его президентства, — объяснил профессор Школы менеджмента Келлогга Северо-Западного университета Тим Калкинс.

Он также напомнил, что несколько крупных ретейлеров отказались вести бизнес с брендом дочери Трампа Иванкой после назначения её на должность советника в Белом доме.

Некоторые эксперты считают, что Дональд Трамп может стать медиамагнатом. Он вёл собственное реалити-шоу, а за время пребывания у власти он стал очень заметной фигурой в медиапространстве. По мнению специалистов, он может создать собственный канал или начать сотрудничать с одной из телекомпаний.

Эксперты также не исключают, что Трамп просто захочет уйти на пенсию и начать писать мемуары. В США бывшие президенты могут рассчитывать на пенсию в размере $207 тысяч в год, что позволило бы Трампу посвятить себя благотворительности и игре в гольф.

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Официально победитель не объявлен, продолжается подсчёт голосов, по предварительным данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. 7 ноября политик объявил себя новым избранным президентом. Крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве Байдена в президентской гонке. Глава Белого дома Дональд Трамп заверил, что выборы далеки от завершения. Он намерен обращаться в суд для отстаивания своей победы.

Как писал NEWS.ru, кандидат от Демократической партии Джо Байден ранее заявил, что процесс передачи власти после выборов президента уже невозможно остановить.