Байден: процесс передачи власти в США после выборов необратим

https://static.news.ru/photo/7969501c-239b-11eb-ab94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Biden Presidential Transition vi/Global Look Press

Начавшийся процесс передачи власти после выборов президента США 3 ноября уже невозможно остановить, заявил кандидат от Демократической партии, который, как считают американские СМИ, одержал победу на выборах.

Это заявление стало центральным в ходе выступления Байдена на пресс-конференции, которая транслировалась на его сайте, а также телекомпанией CNN, сообщает ТАСС.

Мы находимся в начале переходного периода, который идёт полным ходом, — заявил Байден журналистам.

Таким образом он ответил на вопрос о том, что команда Дональда Трампа в Белом доме ограничила министерствам и ведомствам взаимодействие со штабом демократов. Байден заметил, что риторика Трампа не меняет сути переходного процесса, который уже запущен.

Мы будем продвигаться вперёд поступательно в направлении формирования нашей администрации, [аппарата сотрудников] Белого дома и изучая кандидатуры на посты в кабинете. Нас уже ничто не остановит, — заверил Байден журналистов CNN, которые в ходе предвыборной гонки и не скрывали своих симпатий к кандидату от демократов.

Журналисты также спросили Байдена, что он сказал бы Трампу в данный момент. Байден ответил: «Господин президент, я ожидаю разговора с вами». Демократу задали вопрос и об отсутствии у него доступа к секретной и разведывательной информации. Байден сказал, что такой доступ он считает полезным, но не стал бы принимать решений на основе этой информации.

У нас в стране может быть только один президент, а я вступлю на пост президента 20 января, — заявил Байден.

Как сообщал NEWS.ru, ранее американские СМИ сообщили, что администрация Дональда Трампа запретила министерствам сотрудничество с Байденом. В пользу версии СМИ говорит тот факт, что Трамп остаётся действующим главой государства и может отдавать соответствующие распоряжения. Более того, Джо Байден по закону на данном этапе не должен располагать той информацией, которая может быть только у главы Белого дома, а им является Трамп, заявляли республиканцы.