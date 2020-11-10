СМИ: администрация Трампа запретила министерствам сотрудничество с Байденом

https://static.news.ru/photo/2fdd78cc-2370-11eb-9e6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Reynolds/Global Look Press

Администрация действующего президента США Дональда Трампа временно запретила министерствам сотрудничать с командой по передаче власти Джо Байдена, который, по данным СМИ, выиграл выборы президента.

Об этом сообщает газета Washington Post. По её данным, высокопоставленные представители ведомств заявили, что готовят для команды Байдена информацию о положении дел, однако получили от администрации Трампа распоряжение не давать доступ к ней до тех пор, пока результат не будет официально оглашён Управлением общих служб США (GSA).

Нам сказали: игнорируйте СМИ, подождите, пока это будет официальной информацией от властей, — сообщил один из чиновников.

Глава GSA Эмили Мерфи, назначенная Трампом, пока не подписывает документы, которые позволят выделить штабу Байдена на обеспечение передачи власти более $6 млн. В команде демократа при этом жаловались на отсутствие средств на обеспечение безопасной связи для Байдена, которому звонят с поздравлениями иностранные лидеры.

Ранее NEWS.ru писал о том, что действующий президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать некие результаты, вероятно, связанные с прошедшими выборами, которые он проиграл, и анонсировал большой прогресс. Об этом хозяин Белого дома написал в Twitter.