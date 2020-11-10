СМИ: администрация Трампа запретила министерствам сотрудничество с Байденом

Администрация действующего президента США Дональда Трампа временно запретила министерствам сотрудничать с командой по передаче власти Джо Байдена, который, по данным СМИ, выиграл выборы президента.
Об этом
Нам сказали: игнорируйте СМИ, подождите, пока это будет официальной информацией от властей, — сообщил один из чиновников.
Глава GSA Эмили Мерфи, назначенная Трампом, пока не подписывает документы, которые позволят выделить штабу Байдена на обеспечение передачи власти более $6 млн. В команде демократа при этом жаловались на отсутствие средств на обеспечение безопасной связи для Байдена, которому звонят с поздравлениями иностранные лидеры.
Ранее NEWS.ru писал о том, что действующий президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать некие результаты, вероятно, связанные с прошедшими выборами, которые он проиграл, и анонсировал большой прогресс. Об этом хозяин Белого дома написал в Twitter.