Трамп заявил о «большом прогрессе» и пообещал обнародовать результаты

https://static.news.ru/photo/cdd073d8-2364-11eb-a44f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать некие результаты, вероятно, связанные с прошедшими выборами, которые он проиграл, и анонсировал большой прогресс. Об этом хозяин Белого дома написал в Twitter.

Мы добиваемся большого прогресса. Результаты на следующей неделе. Сделаем Америку снова великой, — написал Трамп.

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

Несмотря на то что демократ Джо Байден уже сообщил 7 ноября о своей победе на выборах президента США, официально об этом не объявлено. О безоговорочном лидерстве конкурента Дональда Трампа начали писать в этот день и американские СМИ. Трамп при этом заявил, что выборы ещё не завершены, и пообещал отстоять свою победу в суде и оспорить итоги. По словам действующего хозяина Белого дома, в его распоряжении имеются письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.

Москва в свою очередь считает преждевременным направлять поздравления победителю выборов в США, так как необходимо дождаться окончательного подведения итогов.

Как писал NEWS.ru, ранее в Пентагоне заподозрили Трампа в подготовке операции против Ирана.