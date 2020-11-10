В Пентагоне заподозрили Трампа в подготовке операции против Ирана

https://static.news.ru/photo/940ac13a-235a-11eb-87ae-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Polaris/CNP/AdMedia/Global Look Press

Увольнение главы Министерства обороны США Марка Эспера может быть связано с планами Дональда Трампа провести военную операцию против Ирана в последние дни своего нахождения на посту президента.

Ранее эксперты отмечали, что Эспер противоречил Трампу по ряду вопросов, в том числе опровергал его высказывания в ходе ликвидации 3 января генерала Касема Сулеймани. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на чиновников в Пентагоне, в военном ведомстве многие опасаются, что отставка Эспера может быть связана с подготовкой к операции против Исламской Республики или других внешних противников.

При этом экс-чиновник Пентагона Элисса Слаткин предположила, что увольнение Эспера может быть связано с его отказом исполнять распоряжения президента США либо это месть Трампа за разногласия в прошлом. При этом Слаткин отметила, что наименее вероятная причина — некомпетентность или какое-либо нарушение устава со стороны Эспера.

Как писал NEWS.ru, Трамп заявил об отставке главы Министерства обороны США 9 ноября. Временно исполнять обязанности главы Пентагона будет руководитель Национального антитеррористического центра Кристофер Миллер.

Отношения между США и Ираном обострились после убийства американскими военными Касема Сулеймани 3 января 2020 года в международном аэропорту. В ночь на 8 января Тегеран нанёс удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля. После этого президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых санкций в отношении Исламской Республики.

По данным компании NBC, полученным от высокопоставленных сотрудников Белого дома, разговоры о возможной ликвидации Сулеймани велись в администрации с июня 2019 года, когда в Иране был сбит американский военный беспилотник RQ-4. Якобы Болтон и госсекретарь Майк Помпео убеждали президента США Дональда Трампа в ответ на инцидент уничтожить генерала, но глава государства был готов на такие меры «только в случае убийства Ираном американцев».