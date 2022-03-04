Джонсон призвал Европу снизить энергетическую зависимость от России

На фоне событий на Украине необходимо выработать общую европейскую энергетическую стратегию, которая поможет снизить зависимость от поставок энергоресурсов из России, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью немецкой газете Welt am Sonntag. Он также подчеркнул, что будет определённая программа и график.

Нам нужна общая европейская стратегия, чтобы уйти от этой зависимости. Есть и другие источники, в Северной Америке, Канаде и регионе Персидского залива. Способы совместного производства большего количества возобновляемых источников энергии, – сказал Джонсон.

Он признался, что гражданам придётся нелегко. Однако, по словам премьера, «в каждой беде скрывается возможность».

Как заявила ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс, Европе необходимо усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый секторы. По её словам, действия стран скоординированы в вопросе ограничительных мер в отношении Москвы.

Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского лидера и главы внешнеполитического ведомства также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.