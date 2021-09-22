Джонсон посоветовал Макрону перестать возмущаться AUKUS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал французскому президенту Эммануэлю Макрону взять себя в руки и перестать возмущаться из-за оборонного альянса AUKUS (в него входят Австралия, Соединённое Королевство, США). Об этом пишет The Independent.

Я думаю, некоторым нашим дражайшим друзьям пора бы прекратить возмущаться и взять себя в руки.... [Создание AUKUS] — это огромный шаг в сторону развития международной безопасности, — цитирует газета Джонсона.

Отмечается, что обращение Джонсона прозвучало на смеси английского и французского языков («prenez un grip» и «donnez-moi un break»). Издание считает это скрытой издёвкой.

США, Великобритания и Австралия объявили, что создают новый военный блок. Партнёрство в области обороны и безопасности назвали AUKUS, оно предполагает отказ Австралии от контракта с Францией на покупку неатомных подлодок. Власти страны приняли решение купить эту технику у США.

Ранее сообщалось, что детали партнёрства в сфере безопасности между США, Великобританией и Австралией были согласованы в июне 2021 года во время встречи на высшем уровне G7 в английском Корнуолле. При этом президент Франции Эммануэль Макрон был не в курсе происходящего.