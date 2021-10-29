Джо Байден оценил саммит G20

Саммит G20 добился прогресса в борьбе с пандемией, кризисом с климатом и в восстановлении экономики. Об этом заявил президент США Джо Байден, его слова приводит РИА Новости.

По словам Байдена, это был сложный год, отмеченный «огромными глобальными кризисами», критическими из которых являются пандемия коронавируса, постоянное экономическое восстановление и борьба с климатическим кризисом.

Я считаю, что мы добились осязаемого прогресса в каждом из этих вопросов, в частности из-за намерения этого добиться, с которым сели за стол переговоров США, — сообщил американский лидер.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что прошедший в Риме саммит G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата. Остаётся надеяться, что в будущем начнутся подвижки.