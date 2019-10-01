https://static.news.ru/photo/f2ac65d2-e48f-11e9-ac14-fa163e074e61_660.jpg Джиджи Хадид Фото: Barbara Neyman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская супермодель Джиджи Хадид увидела постороннюю женщину на подиуме во время дефиле Chanel и самостоятельно вывела её из зала.

По данным CNN , инцидент произошёл в ходе показа «Весна-Лето 2020» на Парижской неделе моды.

Нарушительницей оказалась гражданка Франции Мари Бенули. Женщина была одета в одежду марки Chanel, поэтому её не сразу отличили от манекенщиц, идущих по подиуму.

Бывший ангел Victoria’s Secret подошла к Бенули, что-то шепнула ей на ухо, и они вместе покинули подиум.

Ранее News.ru писал о том, что на греческом острове Миконос неизвестные ограбили квартиру сестёр Беллы и Джиджи Хадид. Супермодели заявили, что больше никогда не вернутся на Миконос, а своим подписчикам посоветовали для отдыха выбирать более безопасные места.