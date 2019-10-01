Американская супермодель Джиджи Хадид увидела постороннюю женщину на подиуме во время дефиле Chanel и самостоятельно вывела её из зала.
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Нарушительницей оказалась гражданка Франции Мари Бенули. Женщина была одета в одежду марки Chanel, поэтому её не сразу отличили от манекенщиц, идущих по подиуму.
Бывший ангел Victoria’s Secret подошла к Бенули, что-то шепнула ей на ухо, и они вместе покинули подиум.
Ранее News.ru писал о том, что на греческом острове Миконос неизвестные ограбили квартиру сестёр Беллы и Джиджи Хадид. Супермодели заявили, что больше никогда не вернутся на Миконос, а своим подписчикам посоветовали для отдыха выбирать более безопасные места.