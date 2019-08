Снимки он разместил на своей странице в Twitter, отметив, что дым виден на протяжении нескольких тысяч километров. Астронавт добавил, что возгорания возникли по вине человека.

The smoke, visible for thousands of kilometres, of tens of human-caused fires in the Amazon forest. #noplanetB #MissionBeyond pic.twitter.com/SyoydfJo39