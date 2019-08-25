https://static.news.ru/photo/635c21b4-c72b-11e9-a1f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dario Oliveira/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обеспокоенность обширными пожарами в Амазонских лесах выразил Папа Римский Франциск. Об этом он сказал на традиционной воскресной проповеди, сообщила служба печати Святого престола.

Эти «зеленые легкие» имеют жизненно важное значение для всей планеты, — отметил понтифик.

Бразильский институт национальных космических исследований сообщил приводит данные, согласно которым с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, передаёт ТАСС. Это составило примерно 0,44% территории биома.

Ранее обеспокоенность ситуацией в Амазонских лесах выразили биологи ООН. Они считают, что если обезлесение в Амазонских лесах превысит 20%, то процесс уже нельзя будет повернуть вспять. Сейчас леса Амазонки потеряли 17% растительности.