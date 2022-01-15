Движение судов через Босфор восстановили

Движение судов через Босфор нормализовалось. Группа береговой охраны поставила застрявший сухогруз Brave Knight на якорь в районе якорной стоянки Сарыер-Бююкдере, сообщает телеканал A Haber.

Судно направлялось в Румынию, оно вышло из строя в районе моста Султана Селима Явуз. Из-за этого было остановлено движение судов в обоих направлениях.

Босфорский пролив, соединяющий Чёрное море с Мраморным, является самым узким межконтинентальным проливом в мире. По его обеим сторонам расположен город Стамбул. Минимальная ширина пролива составляет 700 м при глубине фарватера от 33 до 80 м.

Ранее сообщалось, что российский сухогруз «Русич-10» и турецкий корабль Tahsin Imamoglu столкнулись в проливе Босфор. Также береговая служба сообщила ещё об одном инциденте с участием российского судна. Сухогруз «Волжский-40» направлялся в Россию из Текирдага, а на выходе из пролива Босфор столкнулся с рыболовецким судном.