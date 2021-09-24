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Российский и турецкий сухогрузы столкнулись в Босфоре

10:26, 25 сентября 2021
Российский и турецкий сухогрузы столкнулись в Босфоре Фото: kiyiemniyet/twitter.com
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Российский сухогруз «Русич-10» и турецкий корабль Tahsin Imamoglu столкнулись в проливе Босфор. Пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на береговую охрану Турции.

В результате столкновения погибших или пострадавших нет, ущерб нанесён только непосредственно судам. На место направлены буксиры береговой охраны, — указано в сообщении.

Также береговая служба сообщила ещё об одном инциденте с участием российского судна. Сухогруз «Волжский-40» направлялся в Россию из Текирдага, а на выходе из пролива Босфор столкнулся с рыболовецким судном. Береговая охрана отбуксировала «Волжский-40» к якорной стоянке Ахыркапы.

Ранее в проливе Босфор было остановлено движение. По имеющимся данным, 249-метровый танкер RAVA следовал через пролив в сопровождении буксира береговой охраны. В какой-то момент у танкера отказали двигатели и его стало сносить к берегу.

Для предотвращения столкновения к судну отправились несколько катеров береговой охраны. С помощью тросов они смогли остановить корабль в 300 метрах от берега стамбульского района Йеникей.

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