Две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу

Польское радио «Белосток» сообщило о прорыве двух больших групп нелегальных мигрантов из Белоруссии в Польшу. Несколько десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежки.

Отмечается, что силовикам удалось вернуть за границу Польши часть нелегалов, остальных в настоящее время ищут.

При этом в районе пункта пропуска Кузница, где в понедельник происходили попытки прорвать границу, ситуация спокойная.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщал, что большая группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границам Белоруссии и Польши. В дальнейшем ситуация с беженцами оставалась напряжённой. Перед польскими заграждениями остановились около 2 тысяч беженцев, в том числа женщины и дети. Польские силовики не пропускают их на свою территорию.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае, когда президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.