Два судна России попали под санкции США из-за «Северного потока — 2»

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что власти США вводят санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». При этом он назвал лишь один из кораблей. Заявление госсекретаря опубликовано на сайте ведомства.

К Transadria Ltd. будут применены санкции, а её судно «Марлин» будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке, — сказано в пресс-релизе.

По данным сайта Marinetraffic, «Марлин» — судно снабжения и ходит под российским флагом. Американские власти за всё время ввели ограничительные меры в отношении 17 судов, связанных с проектом трубопровода.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что высокая инфляция в большинстве стран Европы вызвана подорожанием газа. Виновны в росте цен на топливо Россия, «Газпром», трубопровод «Северный поток — 2», а также европейские политики, поддержавшие проект.

Согласно данным Евростата, годовая инфляция почти в двух десятках стран ЕС за месяц ускорилась с 3,4 до 4,1% и достигла рекордного уровня с 2008 года.