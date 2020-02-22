https://static.news.ru/photo/d076d650-5578-11ea-b71e-fa163e074e61_660.jpg Фото: dubai_ambulance /instagram.com

Медики из Объединённых арабских эмиратов заявили о заражении коронавирусом на территории страны 70-летнего гражданина Ирана и его супруги.

Состояние мужчины оценивается как стабильное, он находится под наблюдением врачей. Медики проверят всех, кто контактировал с заражёнными. Всего в стране зафиксировано 13 случаев заражения, вылечились три человека, сообщает «Газета.Ru».

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в организации обеспокоены распространением СOVID-19 за пределами Китая. Он заявил, что информация о числе инфицированных в других странах говорит о том, что окно возможностей для противодействия вирусу сужается.

NEWS.ru cообщал, что в Японии коронавирусом заболели уже 758 человек, в Иране число инфицированных достигло 28 человек, пять из них скончались, в Южной Корее заразились уже 433 человека, а в США COVID-19 диагностировали у 34 человек.