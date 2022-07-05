Два британских министра ушли в отставку из-за Бориса Джонсона

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Министры финансов и здравоохранения Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид подали в отставку, пишет агентство Associated Press. Отмечается, что Джавид обвинил в своём уходе действующего премьер-министра Бориса Джонсона. По его словам, стране необходима «сильная и принципиальная Консервативная партия», а действия Джонсона этому не соответствуют.

Общество вправе ожидать, чтобы правительством руководили подобающим образом, компетентно и серьёзно. Я осознаю, что это может быть моя последняя должность в кабинете министров, но я верю, что эти стандарты стоят того, чтобы бороться за них, поэтому я ухожу в отставку, — написал в Twitter Сунак.

В Британии отставку сразу двух высокопоставленных чиновников связали со скандалом, который разразился из-за продвижения премьер-министром парламентария-консерватора Криса Пинчера, которого обвиняют в домогательствах.

Глава британского МИД Лиз Трасс ранее раскритиковала слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, предположившего, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы президент РФ Владимир Путин был другого пола. Она отметила, что женщины способны «творить зло» наравне с мужчинами.