Дуда спрогнозировал судьбу Лукашенко в случае участия Белоруссии в СВО Президент Польши Дуда: карьере Лукашенко придет конец, если Белоруссия присоединится к СВО

Фото: Bernd Elmenthaler / www.imago-images.de / Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что если Белоруссия присоединится к конфликту между Россией и Украину, то белорусский народ вынудит главу страны Александра Лукашенко уйти в отставку, передает URA.RU со ссылкой на украинские СМИ. Глава государства выразил уверенность в том, что белорусы не воинственная нация и не хотят вступать в конфликт. Он также подчеркнул, что белорусский народ не обладает боевым опытом, а также плохо вооружен.

Лукашенко прекрасно понимает, что это будет означать для него окончательный конец, потому что народ, практически, на мой взгляд, в полном составе пойдет против него, — сказал Дуда.

Польский лидер отверг слова Лукашенко о том, что Варшава претендует на земли Украины и Белоруссии.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая на вопросы журналистов в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Польша готова передать Украине истребители в коалиции со странами НАТО. Глава польского правительства при этом отметил, что у польских ВВС на вооружении не так много боевых самолетов F-16, поэтому Киев может рассчитывать на поставки МиГ-29. Он подчеркнул, что нельзя допустить победы России в ходе спецоперации.