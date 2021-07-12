«Драть с русского медведя три шкуры»: Миронов рассказал о планах Запада

Россия не может ждать момента, при котором будут созданы непоправимые угрозы для самого её существования как независимого и суверенного государства и её территориальной целостности, заявил в беседе с NEWS.ru член Совета Думы, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. По его словам, западным странам не нужна «сильная и независимая» страна, «занимающая почти одну шестую часть мировой суши».

К сожалению, и после окончания холодной войны голубая мечта многих политиков и бизнесменов на Западе остаётся той же, что и в предыдущие десятилетия и даже столетия: обложить русского медведя в берлоге и драть с него три шкуры, — сказал Миронов.

По словам депутата, России надоело, что Запад обеспечивает свою безопасность за её счёт. Поэтому он выразил полную поддержку политике Москвы и не увидел в ней ничего агрессивного.

Ничего агрессивного в такой риторике российского руководства я не вижу. Я её полностью поддерживаю и выступаю за более активное отстаивание наших интересов, например, в Донбассе и в целом на постсоветском пространстве. За что наши, так называемые партнёры, боролись, на то они сейчас и напоролись. А напорются ещё больше, если попытаются и дальше «обкладывать» нас, — заявил Миронов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад своими действиями грубо нарушает ранее взятые на себя обязательства. По его словам, западные страны пытаются сбросить с себя главную ответственность на переговорах по гарантиям безопасности. РФ ждёт взрослой реакции от США. Пока в Москве видят замыслы всё спустить в некие абстрактные дискуссии.

Несмотря на позицию Запада, Лавров назвал прошедшие переговоры в Женеве и Брюсселе деловыми. По его словам, консультации по гарантиям безопасности показали серьёзность противостояния на мировой арене. Министр сказал, что российская сторона твёрдо излагала свою позицию, имея те аргументы, которых у Запада нет.