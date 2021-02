Дороги назад нет: страны НАТО заранее разочаровались в Байдене

Ожидается, что Ллойд Остин попытается убедить европейских союзников, что США больше не сомневаются в жизнеспособности и необходимости НАТО. Он также напомнит им об обязательстве выделять не менее 2% от своего ВВП на оборонные расходы, но в более мягком ключе, чем Трамп.

Незадолго до совещания министров обороны Альянса Белый дом опубликовал запись разговора Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Довольно редкий шаг, учитывая, что обычно в США публикуются только расшифровки звонков первого лица.

Тем не менее европейцы больше не будут принимать заявления американских союзников за чистую монету. Годы президентства Трампа убедили их, что полагаться во всём на заокеанских друзей как минимум недальновидно.

Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов в разговоре с NEWS.ru также подчеркнул, что заложенные при Трампе принципы отношений с НАТО при Байдене останутся прежними.

Dominika Zarzycka/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press