Дороги назад нет: страны НАТО заранее разочаровались в Байдене

Новый состав Пентагона и Белый дом готовятся к дебюту на европейской арене. На 17–18 февраля намечено совещание министров обороны НАТО, на котором впервые выступит новый глава оборонного ведомства США Ллойд Остин. А 19 февраля состоится Мюнхенская конференция по безопасности в онлайн-формате, в которой примет участие президент Джо Байден. Перед американцами стоит непростая задача восстановления доверия европейцев, изрядно подточенного президентством Дональда Трампа. Но эксперты не считают это возможным.

Ожидается, что Ллойд Остин попытается убедить европейских союзников, что США больше не сомневаются в жизнеспособности и необходимости НАТО. Он также напомнит им об обязательстве выделять не менее 2% от своего ВВП на оборонные расходы, но в более мягком ключе, чем Трамп.

Незадолго до совещания министров обороны Альянса Белый дом опубликовал запись разговора Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Довольно редкий шаг, учитывая, что обычно в США публикуются только расшифровки звонков первого лица.

Я решительно поддерживаю нашу коллективную безопасность, основанную на демократических ценностях. Хочу подтвердить приверженность Соединённых Штатов пятой статье устава НАТО, — заявил Байден во время этого разговора.

Тем не менее европейцы больше не будут принимать заявления американских союзников за чистую монету. Годы президентства Трампа убедили их, что полагаться во всём на заокеанских друзей как минимум недальновидно.

Шокирующим образом мы узнали, что больше не существует такой вещи, как постоянные, долгосрочные гарантии, что США не будут всегда прикрывать нас, — заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. — Разумные европейцы должны задать себе вопрос: что если через четыре года будет избран президент, который вступит на путь Трампа?

Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов в разговоре с NEWS.ru также подчеркнул, что заложенные при Трампе принципы отношений с НАТО при Байдене останутся прежними.

При Трампе в стратегии НАТО были заложены такие изменения, которые невозможно повернуть вспять — они оформлены документально. Более того, любая администрация после Трампа с удовольствием будет использовать те инструменты влияния в Европе, которые были усилены при нём. Например, проблема распределения бремени — военных расходов не менее 2% от ВВП — останется. Может быть, давление со стороны Байдена по этому вопросу будет гораздо меньше, чтобы снизить накал страстей, но сама формула останется как рычаг влияния на европейцев. Сохранятся и решения о распространении оперативной деятельности НАТО на киберпространство и космос, решение включить Китай в политическую повестку — это было сделано впервые, но теперь отыграть назад уже не получится. Дмитрий Данилов заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН

Dominika Zarzycka/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Эксперт заметил, что реальные отношения США с союзниками по НАТО будут зависеть не о того, что Байден скажет на Мюнхенской конференции, а от того, насколько Вашингтон сочтёт возможным практическую политику в Европе, а не только не риторику. Шансы на это, на его взгляд, не очень велики. Критикуя Трампа, Байден всё равно будет опираться на результаты его президентства.

Что же касается последствий изменений в Североатлантическом Альянсе для России, то они неоднозначны. Дмитрий Данилов указал на то, что увеличение трат на оборону помогло европейским государствам нарастить военные возможности, но сплочённость блока серьёзно пострадала. Именно в последние годы европейцы задумались о необходимости строить свою, независимую от Америки систему обороны.

Те изменения, которые были приняты при Трампе, с одной стороны, должны НАТО усиливать, — добавил Дмитрий Данилов. — Да, подход Альянса в военно-политической области стал больше отвечать принципам всеобъемлющего понимания безопасности. Но это касается оперативно-технических возможностей НАТО. А вот что касается цельности и политической сплочённости, конечно, после Трампа Альянс находится в более слабом положении.

Администрация Байдена не спешит отказываться и от таких спорных результатов правления Трампа, как выход США из иранской «ядерной сделки» и торговая война с Китаем. В Белом доме дали понять, что не собираются возвращаться к прежним условиям Совместного всеобъемлющего плана действий, а обсудить новую стратегию будут готовы, когда Тегеран снова начнёт соблюдать «ядерную сделку». Иран же не собирается этого делать первым, упирая на то, что инициатива по разрыву соглашения принадлежала США. То же касается и курса Вашингтона на торговую конфронтацию с Китаем: наложенные Трампом тарифы на китайские товары пока что сохраняются.