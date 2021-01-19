Действующий президент США Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к американцам. Он заявил что будет молиться за успех новой администрации.
Отмечается, что Трамп признал в своей прощальной речи приход администрации Джо Байдена и пожелал ей успехов.
На этой неделе мы проведём инаугурацию новой администрации, и я молюсь за её успех в сохранении Америки безопасной и процветающей, —цитирует его ТАСС.
Трамп также отметил, что США при нём укрепили альянсы и мобилизовали страны для противодействия КНР.
Президент заявил, что политическому насилию в США, подобному нападению на Капитолий в Вашингтоне, не может быть оправдания. Однако он не признал, что спровоцировал на это людей. Трамп считает, что его слова в тот момент были абсолютно уместными.
Кроме того, соцсети совершают катастрофическую ошибку, они разделяют и сеют распри, они демонстрируют то, что Трамп предсказывал долгое время. Он никогда не видел столько негатива от действий IT-компаний, как сейчас.
Кроме того, он предостерёг демократов от попытки объявить ему импичмент, назвав её нелепой.
Ранее NEWS.ru писал, что американские дипломаты обратились к главе Госдепартамента США Майку Помпео с призывом осудить действующего президента страны Дональда Трампа из-за беспорядков на Капитолийском холме 6–7 января.