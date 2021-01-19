https://static.news.ru/photo/da895114-5a94-11eb-acdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia

Действующий президент США Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к американцам. Он заявил что будет молиться за успех новой администрации.

Отмечается, что Трамп признал в своей прощальной речи приход администрации Джо Байдена и пожелал ей успехов.

На этой неделе мы проведём инаугурацию новой администрации, и я молюсь за её успех в сохранении Америки безопасной и процветающей, — цитирует его ТАСС.

Трамп также отметил, что США при нём укрепили альянсы и мобилизовали страны для противодействия КНР.

Президент заявил, что политическому насилию в США, подобному нападению на Капитолий в Вашингтоне, не может быть оправдания. Однако он не признал, что спровоцировал на это людей. Трамп считает, что его слова в тот момент были абсолютно уместными.

Кроме того, соцсети совершают катастрофическую ошибку, они разделяют и сеют распри, они демонстрируют то, что Трамп предсказывал долгое время. Он никогда не видел столько негатива от действий IT-компаний, как сейчас.

Кроме того, он предостерёг демократов от попытки объявить ему импичмент, назвав её нелепой.

Ранее NEWS.ru писал, что американские дипломаты обратились к главе Госдепартамента США Майку Помпео с призывом осудить действующего президента страны Дональда Трампа из-за беспорядков на Капитолийском холме 6–7 января.