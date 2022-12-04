Доминикана наладит поставки в Россию рома, кофе и сигар через третьи страны

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Доминикана намерена наладить в Россию поставки кофе, рома, авокадо и сигар через третьи страны. Как сообщил РИА Новости посол республики в Москве Ханс Данненберг, кофе можно будет завозить через Узбекистан и Таджикистан, ром — через Армению.

Мы много экспортируем кофе в Россию. Когда туристы стали ездить в Доминикану, им очень понравился наш кофе, и в аэропорту даже стали размещать рекламу на русском языке со ссылкой, где этот кофе можно купить в Москве, — рассказал дипломат.

Сейчас, по словам посла, доминиканский кофе тоже продается, но стоит дороже в два раза. К тому же, его объем сократился из-за трудностей в логистике. Поэтому сейчас власти страны будут стараться наладить поставки кофе через Ереван или Алма-Ату.

Страна активно ищет пути для экспорта товара в Россию, делегация намеревается поехать в Ташкент, чтобы договориться о поставках кофе в Россию. При этом Данненберг допустил, что Ереван тоже может использоваться для поставок кофе, сигар, рома и авокадо.

Ранее посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену заявил, что страна готова увеличить объемы экспорта кофе в Россию на фоне ожидания роста цен из-за неурожаев в Азии и Латинской Америке. Дипломат добавил, что при необходимости поставки из Эфиопии могут быть увеличены без проблем.