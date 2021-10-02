Дочь Дутерте будет баллотироваться на пост президента Филиппин

Президент Филиппин Родриго Дутерте сообщил о том, что его дочь Сара Дутерте-Карпио намерена баллотироваться на пост президента страны в 2022 году. Слова действующего лидера передаёт телерадиовещательная компания ABS-CBN.

В настоящее время Сара Дутерте-Карпио занимает пост мэра города Давао. Ранее сам Родриго Дутерте заявил об уходе из политики. В этой связи он отказался баллотироваться на пост вице-президента страны, поскольку быть президентом он уже не сможет, согласно конституции.

Кандидатом в вице-президенты Филиппин в паре с дочерью Дутерте станет сенатор Кристофер Бонг Го.

Ранее СМИ сообщали, что Сара не станет баллотироваться на пост президента страны, поскольку её отец дал согласие выдвинуться в качестве вице-президента. При этом в семействе Дутерте было решено, что только один человек может попытаться занять государственный пост в следующем году.

Всеобщие выборы на Филиппинах намечены на 9 мая 2022 года.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что бросит в тюрьму жителей страны, которые отказываются делать прививки.