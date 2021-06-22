Непривитых филиппинцев пообещали бросить в тюрьму

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что бросит в тюрьму жителей страны, которые отказываются делать прививки. Об этом пишет RT.

Или вакцинируйтесь, или мы бросим вас в тюрьму. Если вам не сделают прививку, уезжайте с Филиппин. Езжайте в Индию или куда-нибудь в Америку, но пока вы здесь и являетесь потенциальным носителем вируса, сделайте себе прививку, — сказал он.

Такое заявление прозвучало после сообщений о низкой явке на вакцинацию — в стране полностью вакцинировались только 1,8% населения. Дутерте пообещал арестовать и вколоть вакцину им «в ягодицы», если они не явятся сами.

Он также пригрозил колоть филиппинцам прививки для свиней — ивермектин, которые «убьют и вирус, и вас».

Ранее президент страны также грозил тюрьмой людям, которые участвуют в массовых мероприятиях.

Российский президент Владимир Путин 2 июня обсудил со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте поставки отечественных вакцин от коронавирусной инфекции в республику. Отмечается, что в ходе разговора лидеры подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия по различным направлениям. В частности, речь шла о реализации проектов в энергетике, сельском хозяйстве, транспортной, гуманитарной сферах и не только.