«Для рыбной ловли»: Поляки высмеяли военные корабли возле СП-2

https://static.news.ru/photo/b85a6e34-93bf-11eb-b06a-96000091f725_660.jpg Фото: Marynarka Wojenna RP/facebook.com

Читатели польского издания Interia высмеяли военные корабли, оказавшиеся в районе строительства газопровода «Северный поток — 2». Юзеры отметили, что флот их страны, скорее, подходит для рыбалки, нежели для реальной угрозы.

Так пользователи высказали изрядную долю сарказма после сообщений о том, что польские военные корабли мешают достраивать газопровод. По их словам, «металлолом», которым располагают ВМС страны, «непригоден ни для каких военных действий».

«Чем же они провоцировали? Этот флот годится только для рыбной ловли, а никак не для провокаций», «Вот россияне удивятся, когда Польша выведет свой невидимый авианосец!», «Какие задачи выполняет польский военно-морской флот в датской экономической зоне?» — потешались читатели издания в комментариях.

Впрочем, некоторые из них затронули и достаточно важные темы. Так, один из юзеров написал, что Польша выступает этаким «американским троянским конём» в Европе. По его словам, правительство страны действует вразрез с интересами народа.

Меня возмущает, что в последние годы мы позволяем американцам втянуть себя в процесс обострения отношений с нашим восточным соседом. Польские власти действуют вразрез интересам собственного народа, — написал пользователь под ником Zenon.

Ранее NEWS.ru писал, что в зоне укладки труб в рамках реализации проекта «Северный поток — 2» наблюдается повышенная активность военных кораблей и гражданских судов. Об этом сообщил директор филиала компании-оператора Nord Stream 2 AG Андрей Минин.

В процессе реализации подобных проектов устанавливается зона безопасности размером примерно в 2,4 километра. В это пространство имеют право заходить только корабли, принимающие участие в строительстве. Тем не менее военные корабли зарубежных стран всё равно подплывают слишком близко.