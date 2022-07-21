Директор ЦРУ: у меня появилась седина после переговоров с Россией и Ираном

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси (слева направо) во время трехсторонней встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс рассказал, что после переговоров с русскими и иранцами у него появились седые волосы, пишет ТАСС. Он отметил, что Россия и Иран сейчас очень нужны друг другу, потому что вместе находятся под сильными санкциями со стороны Запада.

Я должен признаться, что кадры встречи президента РФ Владимира Путина и верховного лидера Ирана не наполняют меня ностальгией, потому что большая часть седых волос на моей голове появилась после переговоров с русскими и иранцами на протяжении многих лет, — сказал он.

Однако Бернс заявил, что нужность друг другу между Россией и Ираном не означает доверия между этими странами. По словам директора ЦРУ, государства остаются не только энергетическими, но и историческими соперниками, и это очень мешает установлению доверительных отношений.

Стоит отметить, что сам Бернс некоторое время трудился в посольстве США в Москве, он возглавлял его с 2005 по 2008 год. Кроме того, он принимал участие в переговорах с Ираном по ядерной сделке в 2008–2014 годах.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что он не советует Ирану оказывать России какую-либо военную помощь. По мнению руководителя американского военного ведомства, это «плохая идея».