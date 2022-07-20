Глава Пентагона посоветовал Ирану воздержаться от военной помощи России

Фото: Liu Jie/ XinHua/Global Look Press

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что он не советует Ирану оказывать России какую-либо военную помощь. по мнению руководителя американского военного ведомства, это «плохая идея». Слова Остина приводит РИА Новости.

Мы бы не советовали Ирану делать это. Мы думаем, это действительно, действительно плохая идея. И этим я ограничусь, — заявил Ллойд в ходе пресс-конференции.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Россия и Иран якобы обсуждают процедуру купли-продажи 300 беспилотников. Также публиковались снимки, на которых якобы была запечатлена демонстрация иранской техники российской делегации.

В Москве и Тегеране опровергли данное утверждение.

Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что войска США и их союзников должны как можно скорее покинуть Сирию и весь регион. По мнению Раиси, присутствие американцев только дестабилизирует обстановку в этой части Ближнего Востока