Дипломаты возложили цветы к могиле разведчика Зорге в Токио

Главы дипломатических миссий России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана и Туркмении почтили память павших во время Великой Отечественной войны и возложили цветы к могиле разведчика Рихарда Зорге в Токио. Об этом сообщает посольство РФ.

По случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны посол Российской Федерации Михаил Галузин, главы дипмиссии и временные поверенные в делах Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана, ответственные работники российского посольства возложили цветы к мемориалу Героя Советского Союза Рихарда Зорге на кладбище «Тама рэйэн» в Токио, — говорится в сообщении.

Они почтили память погибших в войне минутой молчания.

Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года в качестве корреспондента немецких газет. Разведчик сумел пробиться на работу в посольство Германии, где получил работу в качестве пресс-атташе. Перед началом войны Зорге сумел получить точные данные о силах немецкой армии, которые будут задействованы в нападении на Советский Союз, также разведчик узнал, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило командованию перебросить советские дивизии на оборону Москвы. Зорге был арестован 18 октября 1941 года. 7 ноября 1944 года его казнили в токийской тюрьме «Сугамо». В 1964 году ему было посмертно присвоено звание героя СССР.

В декабре 2019 года Япония передала России цветы с могилы советского разведчика Рихарда Зорге в рамках акции «Горсть памяти»,