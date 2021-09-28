Дипломаты США посетили Донбасс

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Зону проведения Операции объединённых сил в Донбассе (ООС) посетили представители посольства США на Украине и вышли в Азовское море на малом бронированном артиллерийском катере. Целью выезда стала необходимость дать оценку ситуации в территориальных водах страны. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС на странице в социальнйо сети Facebook.

По данным пресс-службы, в Приазовье американские чиновники встретились с командиром тактической группы «Мариуполь», который ознакомил дипломатов с политикой безопасности в Азовском море.

Также делегация вышла в море на малом бронированном артиллерийском катере, чтобы самостоятельно оценить состояние дел в территориальных водах Украины, — говорится в сообщении.

Кроме того, американские представители посетили отряд морской охраны и ознакомились там с техникой и вооружением.

Ранее сообщалось, что Киев выступил против замораживания конфликта в Донбассе.