Дипломат предрёк новое качество отношений между РФ и ЕС и США

Россия в результате нынешнего кризиса вокруг Украины выйдет на качественно новый уровень отношений с Европой, США и НАТО. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал директор третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

Исходим из того, что по итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США, и ведомым ими Североатлантическим альянсом, — сказал он.

О начале военной спецоперации по демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По словам Путина, предполагается провести «денацификацию и демилитаризацию» Украины. Президент РФ намеревается отдать под суд всех ответственных за «кровавые преступления» против населения Донбасса.

Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки вновь признанных ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речь не идёт.