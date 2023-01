Диетолог объяснила, почему в ЕС разрешили добавлять в пищу муку из сверчков Диетолог Круглова объяснила, что ЕС будет использовать муку из сверчков для замены рыбы и птицы

Фото: shutterstock.com

Диетолог Наталья Круглова в беседе с NEWS.ru прокомментировала разрешение ЕС на поставку муки из сверчков, сказав о том, что в съедобных насекомых содержится большое количество белка. По словам эксперта, мука из сверчков может использоваться в качестве дешевой замены белков, которые содержатся в птице или рыбе. Также она отметила, что съедобные жуки и личинки могут обогатить пищу витаминами групп А и B.

Непривычный продукт для нас мягко говоря. С какой целью это делается понять можно: увеличить количество белка в продуктах сделать их дешевле, так как это достаточно простой и дешевый источник белка, знакомые нам мясо птицы или рыба дороже. Кроме того, (съедобные насекомые. — NEWS.ru) обогатят пищу витаминами А, группы B, в частности B-12 и полноценным белком. В Азии употребляют насекомых в пищу, для них это обычный продукт, так что, (для ЕС. — NEWS.ru) есть перспективы, — сообщила Круглова.

При этом она отметила, что вопрос микробиологической обработки продуктов, содержащих муку из насекомых, может вызвать трудности.

Не совсем понятен вопрос микробиологической безопасности таких продуктов. Если с мясом и рыбой ясно, сколько их готовить, чтобы они стали безвредными с точки зрения патогенных микроорганизмов, то про насекомых говорить сложно: как долго готовить, какой вид нужен. Думаю, с их культивацией проблем не возникнет, это проще и дешевле выращивания птицы, скота или рыбы, — заключила эксперт.

Ранее «Сфера» со ссылкой на Национальный союз агростраховщиков сообщила, что Еврокомиссия выдала разрешение двум компаниям — вьетнамской Cricket One Co. Ltd. и французской Ynsect NL B.V. на поставки в Европу муки из съедобных насекомых. Разрешения выдаются сроком на пять лет и начнут действовать 24 и 26 января соответственно.

