Даррен МакГрэйди Даррен МакГрэйди Фото: DarrenMcGrady/twitter.com

Бывший шеф-повар Букингемского дворца Даррен МакГрэйди набросился с критикой на Меган Маркл. По его мнению, принц Гарри подвергся манипуляции с её стороны, принимая решение сложить полномочия старших членов королевской семьи. Он уверен, что покойная мать Гарри принцесса Диана не одобрила бы такое решение.

Люди, которые говорят, что принцесса Диана стало бы гордиться решением, не знают принцессу Диану.​ Даже в самый тёмный час она уважала Королеву. Она бы сейчас сильно разозлилась на Гарри, — написал он в Twitter.

По данным инсайдеров, герцог и герцогиня не посоветовались с семьёй, прежде чем объявить в соцсети о своём решении жить на две страны — Англию и Соединённые Штаты — и работать, чтобы стать материально независимыми. В канцелярии монарха отметили, что, несмотря на желание герцога и герцогини Сассекских «найти иной подход», дискуссии с ними находятся на ранней стадии и проработка ряда вопросов займёт время.

Решение принца Гарри и Меган Маркл жить в двух странах не имеет прецедентов в монаршей семье, так как её члены обязаны присутствовать на официальных и благотворительных мероприятиях.

Как писал NEWS.ru, Елизавету II решение внука разочаровало.

Stephen Lock/Global Look Press

Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ferrari/Global Look Press

I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Rota/Global Look Press

Christoph Meyer/Global Look Press

Christoph Meyer/Global Look Press

I-mages/Global Look Press

Rota/Global Look Press

Stephen Lock/Global Look Press

Pool/Global Look Press

Andrew Parsons/Global Look Press

Nils Jorgensen/Global Look Press

PPE/face to face/Global Look Press

Pool/Global Look Press

Pool/Global Look Press

Pool/Global Look Press

Stephen Lock/Global Look Press

via www.imago-images.de/Global Look Press

PPE/face to face/Global Look Press

PPE/face to face/Global Look Press

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