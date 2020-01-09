https://static.news.ru/photo/14fa7536-32d6-11ea-bc58-fa163e074e61_660.jpg Даррен МакГрэйди Фото: DarrenMcGrady/twitter.com

Бывший шеф-повар Букингемского дворца Даррен МакГрэйди набросился с критикой на Меган Маркл. По его мнению, принц Гарри подвергся манипуляции с её стороны, принимая решение сложить полномочия старших членов королевской семьи. Он уверен, что покойная мать Гарри принцесса Диана не одобрила бы такое решение.

Люди, которые говорят, что принцесса Диана стало бы гордиться решением, не знают принцессу Диану.​ Даже в самый тёмный час она уважала Королеву. Она бы сейчас сильно разозлилась на Гарри, — написал он в Twitter.

People saying Princess Diana would be proud don't know Princess Diana. She would have been furious that Harry had been so manipulated #SadDay — The Royal Chef (@DarrenMcGrady) 8 января 2020 г.

Even in her darkest hour Princess Diana respected The Queen. She would have been so mad with Harry right now. — The Royal Chef (@DarrenMcGrady) 9 января 2020 г.

По данным инсайдеров, герцог и герцогиня не посоветовались с семьёй, прежде чем объявить в соцсети о своём решении жить на две страны — Англию и Соединённые Штаты — и работать, чтобы стать материально независимыми. В канцелярии монарха отметили, что, несмотря на желание герцога и герцогини Сассекских «найти иной подход», дискуссии с ними находятся на ранней стадии и проработка ряда вопросов займёт время.

Решение принца Гарри и Меган Маркл жить в двух странах не имеет прецедентов в монаршей семье, так как её члены обязаны присутствовать на официальных и благотворительных мероприятиях.

Как писал NEWS.ru, Елизавету II решение внука разочаровало.