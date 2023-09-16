Детей из КНДР предложили обучать музыке и хореографии в России Глава Приморья предложил обучать детей из КНДР хореографии в местных училищах

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что регион готов принять для обучения в хореографическом и музыкальном училищах детей из КНДР, передает ТАСС. Он выразил надежду, что юные граждане Северной Кореи после окончания курсов пополнят труппы, исполняющие спектакли русского балета.

Мы, я думаю, с удовольствием будем принимать и северокорейских детей на обучение здесь в наших хореографическом и музыкальном училищах, чтобы в последующем, может быть, они пополнили наш русский балет своими мастерами, — сказал Кожемяко.

Он добавил, что Ким Чен Ын обсуждал с ним в том числе вопрос о возможности выступления артистов приморского балета в КНДР. Кожемяко отметил, что для решения этого вопроса нужно посмотреть, насколько этому соответствуют залы в Северной Корее, после чего, по мнению главы региона, артисты будут устраивать такие культурные обмены.

Сегодня Ким Чен Ын посмотрел балет «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. На представлении также присутствовали министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов и посол России в КНДР Александр Мацегора.

Ким Чен Ын прибыл в Россию впервые за четыре года. Как отметил президент РФ Владимир Путин, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах.