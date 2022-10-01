Десять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Японии

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По меньше мере 10 человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика и автобуса в японской префектуре Сайтама. Среди пострадавших восемь детей. Об этом сообщает телеканал NHK.

Столкновение произошло около 08:30 по местному времени (02:30 мск) на скоростной автомагистрали Tokyo Gaikan близ города Тода.

По данным противопожарной службы, пострадали не менее 10 человек, в том числе водители автобуса и грузового автомобиля, а также восемь детей в возрасте около 10 лет. Угрозы их жизням нет.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в центре Нижнего Новгорода пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, а затем врезался в столб на тротуаре. В результате пострадали пять человек.

В Омске оторвавшееся от автобуса колесо сбило местную жительницу, которая ожидала транспорт на остановке. Пострадавшую женщину госпитализировали.