Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал обыски, которые устроили сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США в домах, якобы принадлежащих родственникам россиянина. Эти здания в Нью-Йорке и Вашингтоне давно заброшены, в них никто не живёт, написал он в своём Telegram-канале.

О том, что ФБР проводит обыски в доме бизнeсмена в Bашингтоне, накануне сообщил журналист NBC Том Винтер со ссылкой на представителя ведомства. Репортёр заявил, что миллиaрдер является бывшим партнёром экс-главы избирательной кампании бывшего президента США Дональдa Трампа Пола Манaфорта, который был осуждён за финансовые нарушения.

В ФБР считают, что вмешательство в американские выборы велось именно через компании Дeрипаски — ему могут инкриминировать подкуп чиновников и коррупцию.

Не перестаю удивляться запредельной тупости части американского истеблишмента, продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016 году, — заявил Дерипаска.

Затем предприниматель поинтересовался у сотрудников ФБР, много ли денег президента России Владимира Путина нашли в домах его родственников и попробовали ли они прокисший джем из кладовок.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР вынесли коробки с вещами из дома в Нью-Йорке, который может иметь отношение к Дерипаске. Коробки, содержимое которых невозможно разглядеть, грузили в чёрные внедорожники спецслужбы. Первым после обысков двор покинул в сопровождении автомашин с мигалками большой фургон.