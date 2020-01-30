https://static.news.ru/photo/24c89980-4301-11ea-b9dd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутаты украинской партии «Европейская солидарность» потребовали раскрыть детали визита главы государства Владимира Зеленского в Оман. Их интересует источники финансирования поездки, программа пребывания и встреч на Аравийском полуострове.

Заявление партии, созданной пятым президентом Украины Петром Порошенко, размещено на партийной странице в Facebook.

Депутаты предполагают, что в Оман Зеленский летал на отдых. В его пресс-службе прежде заверяли, что это был рабочий визит, но почему-то никто в Офисе президента (ОП) не анонсировал поездку и её цели.

Народные депутаты требуют раскрыть состав делегации, которая сопровождала президента во время «высоких встреч» с иностранными лидерами, — говорится в заявлении партии.

В ОП до этого говорили, что поездку Зеленский оплатил из своего кармана, однако депутаты отмечают, что он почему-то забыл указать данные расходы в декларации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пауза после «нормандского» саммита в Париже провоцирует рост недовольства во Франции президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил дипломат и депутат Рады Олег Волошин. По его словам, все достигнутые на саммите договорённости — подписание коммюнике, разведение войск в Донбассе — отодвинулись в сторону.