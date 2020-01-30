Депутаты украинской партии «Европейская солидарность» потребовали раскрыть детали визита главы государства Владимира Зеленского в Оман. Их интересует источники финансирования поездки, программа пребывания и встреч на Аравийском полуострове.
Заявление партии, созданной пятым президентом Украины Петром Порошенко,
Депутаты предполагают, что в Оман Зеленский летал на отдых. В его пресс-службе прежде заверяли, что это был рабочий визит, но почему-то никто в Офисе президента (ОП) не анонсировал поездку и её цели.
Народные депутаты требуют раскрыть состав делегации, которая сопровождала президента во время «высоких встреч» с иностранными лидерами, — говорится в заявлении партии.
В ОП до этого говорили, что поездку Зеленский оплатил из своего кармана, однако депутаты отмечают, что он почему-то забыл указать данные расходы в декларации.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пауза после «нормандского» саммита в Париже провоцирует рост недовольства во Франции президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил дипломат и депутат Рады Олег Волошин. По его словам, все достигнутые на саммите договорённости — подписание коммюнике, разведение войск в Донбассе — отодвинулись в сторону.
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